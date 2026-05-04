Нафтовий шок не допоміг Росії: дрони і санкції з'їдають вигоду Кремля

Високі світові ціни на нафту не допоможуть прискорити економічне зростання Росії цього року, оскільки удари українських дронів і нові західні санкції тиснуть на видобуток та експорт нафти.

Це визнав аналітичний центр, близький до уряду РФ, пише Reuters.

Центр ЦМАКП знизив прогноз зростання валового внутрішнього продукту, заявивши, що цей тиск призвів до нижчого, ніж очікувалося, обсягу виробництва головного експортного товару Росії у 2026 році.

Багато прогнозистів раніше говорили, що Росія стане одним із головних вигодонабувачів від стрибка цін на нафту після ударів США та Ізраїлю по Ірану і блокади Ормузької протоки.

"Прогноз експорту російської нафти і нафтопродуктів на 2026–2029 роки переглянуто вниз. Цього року очікується скорочення експорту з Росії порівняно з 2025 роком", — зазначили аналітики ЦМАКП у записці, не розкривши конкретних цифр через конфіденційність.

Вони зазначили, що під час оновлення зовнішніх умов для базового сценарію соціально-економічного розвитку Росії головними міркуваннями були ризики зниження виробництва і, відповідно, експорту вуглеводнів із Росії через нові атаки на портову інфраструктуру і нафтопереробні заводи.

Прогноз зростання ВВП на цей рік вони знизили до 0,5–0,7% з 0,9–1,3% лише місяць тому.

Офіційний урядовий прогноз передбачає зростання на 1,3%, але чиновники вже казали, що ця оцінка є надто оптимістичною і буде переглянута.

Минулого місяця Reuters повідомляло, що Росія була змушена скоротити видобуток нафти у квітні через атаки українських дронів на порти й нафтопереробні заводи, а також через зупинку постачання нафти єдиним російським нафтопроводом до Європи, що ще залишався.

Наприкінці березня стало відомо, що різке зростання цін на нафту, спричинене війною з Іраном, дозволило російському уряду відкласти план зі збільшення довгострокових бюджетних резервів. Це послабило тиск на короткострокові фінанси.

Однак вже у квітні голова розвыдки Швеції стверджував, що російська економіка, яка вже дає збої, так і не змогла відновитися, навіть попри зростання цін на нафту під час війни на Близькому Сході, яке поповнило виснажену скарбницю Кремля.