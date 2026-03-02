Найбільший російський виробник труб зупинив роботу

Найбільший в Росії виробник труб зупинив роботу цеху через низький попит на продукцію.

Про це пише The Moscow Times.

Найбільший російський виробник сталевих труб ТМК призупиняє роботу одного трубопрокатного цеху на Первоуральському новотрубному заводі (ПНТЗ) на тлі низького попиту в Росії, повідомив завод.

"На тлі загальної ситуації в галузі виробнича програма підприємства скоригована, заплановано призупинення деяких агрегатів, продукція яких сьогодні не має попит", — йдеться в коментарі ПНТЗ.

Нагадаємо:

Російські компанії на тлі гострого дефіциту кадрів в результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну розглядають залучення робітників з Африки та Індії.