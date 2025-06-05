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Атаки украинских дронов частично парализовали грузоперевозки на РЖД

Виктор Волокита — 5 июня, 19:59
Атаки украинских дронов частично парализовали грузоперевозки на РЖД
The Moscow Times

Российская железная дорога продолжает фиксировать обвальное падение грузоперевозок по РФ. Спад по итогам прошлого года, который составил 4,1% и стал рекордным за последние 15 лет, в 2025 году ускорился вдвое.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Согласно статистике транспортной монополии, к маю объемы нагрузки на сети РЖД сократились на 9,4% в годовом измерении.

В минусе оказались почти все категории грузов, а по некоторым из них обвал стал двузначным.

Погрузка каменного угля просела на 3,4%, нефти и нефтепродуктов - на 5,8%, контейнеров - на 6,2%. Перевозки строительных грузов упали на 20,7%, черных металлов - на 16%, промышленного сырья - на 19,2%, а зерна - на 34,8%.

Помимо замедления экономики, проблем строительных компаний, санкций, ограничивающих экспорт, по российской железной дороге ударили атаки украинских дронов, которые в 2025 году достигли рекордных масштабов, рассказал близкий к компании источник профильного издания "Гудок".

"Налеты БПЛА напрямую влияют на работу железнодорожного транспорта. РЖД (российские железные дороги - ред.) об этом не говорят, но это явное ограничение перевозочного процесса. Когда идет налет, движение останавливается", - сказал источник.

Напомним:

Падение цен на сырье, ужесточение санкций и рекордная с начала 2000-х ставка Центрального банка РФ ударили по финансам крупнейших российских компаний.

Россия железная дорога

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Атаки украинских дронов частично парализовали грузоперевозки на РЖД
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