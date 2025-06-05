"Можемо скотитися в рецесію": у Росії обвалилися прибутки компаній

Падіння цін на сировину, посилення санкцій і рекордна з початку 2000-х ставка Центрального банку РФ вдарили по фінансах найбільших російських компаній.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Згідно з опублікованими 4 червня даними Росстату, у березні 2025 року сальдований фінансовий результат організацій РФ (прибуток мінус збиток) обвалився на 34% і становив 1,45 трлн рублів.

Порівняно з тим самим місяцем минулого року бізнес недорахувався близько 750 млрд рублів прибутків, а збитковою стала кожна третя компанія, що працює в Росії.

У сировинному серці російської економіки - видобутку нафти і газу - сальдований прибуток впав майже вдвічі (до 789,5 млрд рублів), а в мінусі перший квартал закрили 40% підприємств.

Понад 13% сальдованого прибутку втратили виробники харчів, майже 30% - фабрики з випуску одягу, 33% - меблева промисловість. На третину обвалилися прибутки будівельних компаній. На 94% впав фінансовий результат нафтопереробних заводів.

Глибоко збитковою залишилася вугільна промисловість, де в мінусі, за даними Росстату, перебуває вже дві третини компаній: сальдований збиток вугільників за три місяці досяг 79,9 млрд рублів і наближається до показника за весь минулий рік (112,6 млрд).

Як пише видання, накачана трильйонними витратами на виплати військовим і держоборонзамовлення, російська економіка тримається майже винятково лише завдяки пов'язаним з оборонно-промисловими галузями: за межами "оборонки" знайти сектори, які зростають, складно.

І хоча військовий бюджет цього року збільшено на чверть, цих вливань ледь вистачає, щоб утримати економіку в плюсі: за підсумками першого кварталу зростання російського ВВП сповільнилося до 1,4%, що втричі нижче, ніж минулого року (4,1%).

Квартал до кварталу економіка почала скорочуватися вперше з 2022 року. І, найімовірніше, цей тренд триває, вважає Дмитро Бєлоусов, заступник голови близького до російського уряду Центру макроекономічного аналізу та прогнозування: "Зараз є ризики, що в II-III кварталі можемо скотитися в технічну рецесію".

Нагадаємо:

Постачання російської пшениці на світові ринки у 2024/25 сільгосп році скоротиться на 20–25% через падіння врожайності, проблеми з логістикою та зниження посівних площ.