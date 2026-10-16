Російські суди почали масово скасовувати слухання після ударів по дата-центрах "Яндекс"

Російські суди почали масово скасовувати засідання через збій у роботі "Яндекса" після українських атак на дата-центри.

Про це повідомляє російське медіа "Вёрстка".

Скасовувати засідання почали з 8 жовтня, коли Україна завдала удару по дата-центру компанії в Сасові Рязанської області. Причиною скасувань, як зазначено в постановах, стали "технічні неполадки" у роботі сервісів "Електронного правосуддя".

Проблема виникла через "масовий збій" в головному центрі обробки даних "Яндекс Облака", йдеться в отриманих судами листах від компанії "ПравоТех" (яка обслуговує електронну систему арбітражних судів).

Через збій суди не змогли провести заплановані раніше онлайн-засідання за допомогою відеоконференцзв'язку. Крім того, виникли "складнощі" з аудіо- та відеозаписами засідань, а також із завантаженням і переглядом документів.

У результаті цього суди з 8 по 14 жовтня вимушено виносили клопотання про відкладення засідання або оголошення перерви. У деяких випадках суди також залишали без розгляду заяви сторін.

Наприклад, 14 жовтня Арбітражний суд Кемеровської області, пославшись на "пошкодження критичної інфраструктури "Яндекса"", не став розглядати заяву "Сбербанку" у справі про банкрутство місцевої мешканки.

"Суд звертає увагу заявника на те, що всі документи, додані до заяви, не завантажуються, у зв'язку з чим суд не має технічної можливості ознайомитися з цими додатками", — зазначено в рішенні.

Судячи з усього, до 16 жовтня проблему повністю не усунули. Під час переходу на сайт арбітражних судів користувачам відображалося попередження про "ускладнення в роботі сервісів".

Нагадаємо:

14 жовтня дрони завдали удару по найпотужнішому в Росії дата-центру, що належить найбільшому банку та технологічній компанії країни – Сбербанку.

Російському "Яндексу" знадобиться щонайменше півроку для заміни пошкодженої інфраструктури трьох дата-центрів, які зазнали атак безпілотників з 8 по 11 жовтня.