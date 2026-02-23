Bitcoin вдруге за місяць впав нижче за 65 тисяч доларів через Трампа
Курс головної криптовалюти світу, Bitcoin, знову впав через світову нестабільність та митну політику президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Bloomberg.
У ніч з 22 на 23 лютого Bitcoin упав на 4,8% та почав торгуватися за 64 300 дол. – найнижчий показник з 6 лютого 2026 року.
Курс Ethereum, другої за популярністю криптовалюти, впав на 5,2%.
Станом на ранок валюти знову зросли і Bitcoin почав торгуватися приблизно за 66 300 дол.
Агентство пов'язує падіння з намірами Трампа підвищити мита на всі країни з 10% до 15%. Також після того, як Трамп оголосив про свої наміри, долар ослаб на 0,3%, індекс S&P 500 знизився на 0,5%, а Nasdaq 100 – на 0,7%
"Криптовалютний ринок залишається нестабільним, і його учасники розраховують на підтримку (Bitcoin – ЕП) на рівні 60 тис. дол.
На ринку зараз панує макроекономічна невизначеність, починаючи від напруженості в Ірані і закінчуючи різким підвищенням мит у США, що може призвести до чергового тестування цього рівня", – каже агентству Керолайн Маурон, співзасновниця Orbit Markets.
На своєму піку в жовтні 2025 року Bitcoin коштував понад 125 тис. дол. на тлі високих очікувань громадськості від політики адміністрації Трампа щодо криптовалют.
Нагадаємо:
Трамп підвищує мита на всі країни до 15% через те, що Верховний суд США скасував його попередні мита своїм рішенням.
Через наміри підвищити американські мита ЄС може призупинити ратифікацію торговельної угоди з США.