Bitcoin встановив історичний максимум вище $125 тисяч

Bitcoin, найбільша у світі криптовалюта за ринковою вартістю, у неділю оновив рекорд і зріс майже на 2,7% - до $125 245,57.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Попереднього максимуму - $124 480 у середині серпня - було досягнуто на тлі більш дружнього регуляторного підходу з боку адміністрації президента США Дональда Трампа і високого попиту з боку інституційних інвесторів.

У п'ятницю ціна зростала вже восьму сесію поспіль, підтримана нещодавнім підйомом фондового ринку США та припливами коштів у біржові фонди (ETF) на біткоїни.

Натомість долар США в п'ятницю послабився, зазнавши багатотижневих втрат проти провідних валют - через невизначеність навколо можливого "шатдауну" уряду, що затьмарила перспективи та відтермінувала ключові макродані, зокрема з ринку праці, важливі для оцінки стану економіки.

Нагадаємо:

У серпні Bitcoin оновив історичний максимум на тлі зростання очікувань щодо м'якої монетарної політики Федеральної резервної системи США та нещодавно оголошених фінансових реформ.