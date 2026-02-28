Криптовалюта подешевшала на тлі війни у Ірані – Bloomberg

Біткойн та інші криптовалюти різко впали після того, як США та Ізраїль почали наносити удари по цілях в Ірані в суботу, що вплинуло на активи з високим рівнем ризику.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Біткойн впав на 3,8% до 63 038 доларів, а потім стабілізувався і торгувався на рівні 64 000 доларів станом на 6 ранку в Нью-Йорку.

Ефір, другий за величиною токен, впав на 4,5% до 1836 доларів.

За даними CoinGecko, відразу після появи цієї новини ринкова вартість цифрових активів знизилася приблизно на 128 мільярдів доларів.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані. Трамп зазначив, що Іран працював над відновленням своєї ядерної програми після червневих бомбардувань США його ядерних об'єктів.

27 лютого ціни на нафту зросли, але залишалися на шляху до тижневого зниження після того, як США та Іран продовжили ядерні переговори, що послабило побоювання можливих бойових дій, які могли б зірвати постачання.

24 лютого головна криптовалюта світу Bitcoin 24 лютого продовжила зниження, що призвело до найстрімкішого місячного падіння криптовалютної індустрії у 2022 році.

Курс головної криптовалюти світу, Bitcoin, 23 лютого впав через світову нестабільність та митну політику президента США Дональда Трампа.

У ніч з 22 на 23 лютого Bitcoin упав на 4,8% та почав торгуватися за 64 300 дол. – найнижчий показник з 6 лютого 2026 року.