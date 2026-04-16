З пов’язаної з РФ криптобіржі викрали 1 мільярд рублів

Пов'язана з Росією криптобіржа Grinex, яка перебуває під санкціями, призупинила роботу після того, як під час кібератаки було викрадено активи на суму 1 мільярд рублів, або 13,10 мільйона доларів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Grinex, яка базується в Киргизстані, але пов'язана з Росією, торік потрапила під санкції США, Великої Британії та Європейського Союзу.

У заяві, опублікованій у її Telegram-каналі, біржа звинуватила в атаці "іноземні спецслужби" недружніх держав.

США заявляли, що Grinex допомагала клієнтам обходити санкції за допомогою стейблкоїна A7A5, прив'язаного до російського рубля.

Росія, яку відключили від міжнародної банківської системи SWIFT у межах західних санкцій після її військової кампанії проти України, розвинула складну криптоінфраструктуру для забезпечення зовнішньої торгівлі.

Держдума РФ у липні 2024 року ухвалила одразу в другому і третьому читаннях закон, який легалізує в Росії діяльність із видобутку криптовалют.

25 червня 2025 року стало відомо, що нова криптовалюта, створена для здійснення розрахунків в обхід санкцій проти Росії, лише за чотири місяці з моменту запуску перемістила понад $9,3 млрд на спеціальній криптобіржі.

Йдеться про токен A7A5, який позиціонують як перший стабільний коін, прив'язаний до російського рубля. Його запустили у лютому в Киргизстані. Його завдання - спростити великі фінансові потоки до Росії та з неї, які ускладнені обмеженнями Заходу.