NYT назвала ймовірного творця Bitcoin – той одразу все заперечив

Газета The New York Times опублікувала розслідування, в якому припустила, що за псевдонімом Сатосі Накамото - автора Bitcoin - може стояти британський криптограф і CEO Blockstream Адам Бек.

Автор матеріалу, журналіст Джон Керрейру, пов'язує Бека з Накамото на основі непрямих ознак, зокрема аналізу стилю письма та його ранньої участі в дискусіях про цифрові гроші.

Сам Бек публічно відкинув цю версію. У соцмережі X він написав: "Я не Сатосі", а аргументи NYT назвав поєднанням збігів і схожих формулювань людей зі схожими інтересами та досвідом.

Адам Бек один із найвідоміших криптографів у криптоіндустрії, засновник компанії Blockstream та автор системи Hashcash, яку раніше згадували серед технологій, що вплинули на появу Bitcoin.

Кого номінували на роль Накамото раніше?

Достоменно невідомо, хто стоїть за створенням Bitcoin. Його творець (або група людей) носить псевдонім Сатосі Накамото. У березні 2014 року Newsweek випустив гучну обкладинку з твердженням, що Доріан Накамото стоїть за Bitcoin. Він був фізиком, мав лібертаріанські погляди та добре розумівся на криптографії. Доріан це заперечив.

Найскандальнішим кандидатом став Крейг Райт після публікацій Wired і Gizmodo у грудні 2015 року. У 2016 році він публічно заявляв, що є Сатосі, але ці "докази" швидко викликали великі сумніви.

У 2017 році колишній стажер SpaceX виклав текст із тезою, що Ілон Маск "ймовірно створив Bitcoin". Аргументи були типу: сильний технічний бекграунд, досвід із платежами, схожі мовні звички.

Сам Маск тоді публічно заперечив цю версію. Його відповідь була коротка: "Not true", і він додав, що друг колись надіслав йому частину BTC, але він навіть не знає, де вона.