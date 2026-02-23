ЄС може призупинити схвалення торговельної угоди зі США через дії Трампа

Голова торговельного комітету Європарламенту запропонує заморозити процес ратифікації торговельної угоди Європейського Союзу зі США, доки від адміністрації президента США Дональда Трампа не надійдуть деталі щодо її торговельної політики.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Бернд Ланге, який очолює комітет з міжнародної торгівлі Європарламенту, заявив, що на екстреному засіданні в понеділок запропонує призупинити законодавчу роботу з погодження так званої Тернберрійської угоди "доки ми не отримаємо всебічну правову оцінку та чіткі зобов'язання від США".

"Суцільний митний хаос з боку уряду США", — написав Ланге в неділю в соцмережах. "У цьому вже ніхто не може розібратися — лише питання без відповідей і зростання невизначеності для ЄС та інших торговельних партнерів США".

Такий розворот у парламенті стався після того, як Верховний суд США в п'ятницю скасував використання Трампом закону про надзвичайні повноваження для запровадження так званих взаємних тарифів у світі. Раніше торговельний комітет уже заморожував процес погодження — після того, як Трамп пригрозив анексувати Гренландію.

Угода, укладена минулого літа між Трампом і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передбачала б 15% тариф для більшості експортних товарів ЄС до США, а також скасування тарифів на американські товари, що надходять до блоку. Водночас США продовжили б застосовувати 50% тариф на імпорт європейської сталі та алюмінію.

ЄС погодився на цю асиметричну угоду, сподіваючись уникнути повномасштабної торговельної війни з Вашингтоном і зберегти підтримку США у сфері безпеки, зокрема щодо України. Європарламент планував ратифікувати угоду в березні.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що підвищить з 10% до 15% тимчасову митну ставку на імпорт до США з усіх країн, яку він ввів після того, як Верховний суд США виніс рішення проти його митної програми, заснованої на законі про економічну надзвичайну ситуацію.

Єврокомісія заявила, що Сполучені Штати мають дотримуватися умов торговельної угоди між ЄС і США, досягнутої торік, після того як Верховний суд США скасував глобальні тарифи Дональда Трампа, а він у відповідь запровадив нові мита "для всіх".