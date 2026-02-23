Золото зросло, а долар просів після нового 15% мита Трампа

Золото зросло в ціні, а долар знизився після того, як Дональд Трамп посилив невизначеність у глобальній торгівлі, запровадивши новий 15% мито.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Президент США відреагував на п'ятничний вердикт найвищої судової інстанції країни оголошенням єдиного тарифу для торговельних партнерів, який має набути чинності у вівторок.

Новий збір спирається на Торговельний акт 1974 року і дозволить Трампу встановлювати імпортні обмеження строком до 150 днів.

У своєму рішенні Верховний суд заявив, що президент перевищив повноваження, використовуючи надзвичайні повноваження для запровадження минулорічних тарифів, які він називав "тарифами дня визволення".

Початок торговельної війни Трампа у квітні минулого року спричинив різкі коливання на валютних, боргових і фондових ринках, але згодом акції, підтримані бумом штучного інтелекту, відновилися і досягли рекордних максимумів.

На початку торгів у Лондоні золото, яке вважають "тихою гаванню", подорожчало на 0,6% — до 5 133 доларів за тройську унцію, тоді як долар ослаб на 0,3% щодо кошика основних валют.

Ф'ючерси на американські акції вказували на зниження індексу S&P 500 на 0,5% і падіння Nasdaq 100 на 0,7%.

Реакція європейських фондових ринків була стриманішою: Stoxx Europe 600 на початку торгів знизився на 0,3%. Найгіршу динаміку показали технологічні компанії — підіндекс, що відстежує цей сектор, просів на 0,9%.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що підвищить з 10% до 15% тимчасову митну ставку на імпорт до США з усіх країн, яку він ввів після того, як Верховний суд США виніс рішення проти його митної програми, заснованої на законі про економічну надзвичайну ситуацію.

Єврокомісія заявила, що Сполучені Штати мають дотримуватися умов торговельної угоди між ЄС і США, досягнутої торік, після того як Верховний суд США скасував глобальні тарифи Дональда Трампа, а він у відповідь запровадив нові мита "для всіх".