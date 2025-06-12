Binance відкриває доступ для сирійців після скасування санкцій США

Binance дозволить користувачам у Сирії торгувати криптовалютами, включаючи біткойн, на платформі після рішення США скасувати санкції проти країни минулого місяця, повідомила компанія в четвер.

Про це повідомляє Reuters.

Binance, найбільша в світі криптовалютна біржа, заявила, що сирійцям буде надано повний доступ до її платформи.

Також сирійський фунт тепер можна використовувати для купівлі та продажу криптовалют на біржі.

Адміністрація президента США Дональда Трампа минулого місяця зробила несподіване оголошення про скасування санкцій проти Сирії, де ісламістський уряд прийшов до влади після повалення колишнього лідера Башара Асада в грудні.

Трамп заявив, що прийняв це рішення на прохання Саудівської Аравії, яка була провідним прихильником скасування санкцій.

Нові лідери Сирії прагнуть досягти швидкого прогресу в поліпшенні державних послуг, включаючи підключення до Інтернету, в країні після 14 років громадянської війни і десятиліть західних санкцій.

Нагадаємо:

Клан Асадів за півстоліття влади в Сирії міг "викачати" з країни до 12 мільярдів доларів завдяки державним монополіям, торгівлі наркотиками та частково реінвестиціям.