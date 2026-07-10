Росія створює комерційний логістичний центр у сирійському порту Тартус, щоб розширити свій вплив у Сирії через економічні канали та перевантажувати там зерно, вивезене з окупованих українських територій.

Про це пише Guild Hall.

Москва розраховує вже до середини липня запустити торговий хаб у сирійському порту Тартус. Його розмістять на одному з двох причалів військово-морської бази, яку Росія орендує в Тартусі, тоді як на другому причалі повністю збережеться російська військова присутність.

Та будуть перевалювати зерно та інші товари,вантажообіг становитиме близько 250 тисяч тонн на місяць.

Цей економічний проект став центральним елементом у стратегії Москви щодо утримання своїх позицій у регіоні після повалення у 2024 році колишнього президента Башара Асада, через падіння якого Росія втратила свого найвірнішого союзника на Близькому Сході, зазначає сайт Middle-east-online.

Москва підтримувала Сирію протягом десятиліть і в 2015 році безпосередньо втрутилася в конфлікт, щоб врятувати режим Асада під час 14-річної громадянської війни.

Його падіння одразу поставило під питання майбутнє угод про оренду, на основі яких Росія використовує військово-морську базу в Тартусі та авіабазу в Хмеймімі, розташовану на південний схід від Латакії.

Новий уряд Сирії в Дамаску зараз прагне до більш тісного зближення з західними країнами та державами Перської затоки, однак продовжує взаємодіяти з Москвою в питаннях імпорту продовольства, енергоносіїв та у військовій сфері. Наразі сторони ведуть переговори про подальшу долю російських військових об'єктів, зазначачає Middle-east-online.

У 2025 році нові влади Сирії вже розірвали 49-річний контракт, що надавав право російській компанії "Стройтрансгаз" розвивати комерційні проєкти в Тартусі. Замість неї компанія DP World з Об'єднаних Арабських Еміратів підписала 30-річну концесійна угоду на 800 мільйонів доларів США на реконструкцію та експлуатацію цього порту.

Новий проєкту РФ у порту Тартус реалізує логістична компанія "Рус Лайн", організатори проєкту вже домовилися з Суверенним фондом Сирії про спільне управління центром.

"Цей торговий вузол покликаний ще більше зміцнити економічні важелі Москви. Згідно з митними документами, близько 85 відсотків усієї імпортованої в Сирію пшениці — 2,9 мільйона тонн у сезоні 2025–2026 років — походить з Росії та окупованого Криму", – пише Guild Hall.

Залежність Сирії від російської нафти після падіння Асада також різко зросла: у 2025 році країна закупила 16,8 мільйона барелів, а в перші місяці 2026 року імпортувала близько 60 тисяч барелів на добу, додає медіа.

Нагадаємо:

Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 53 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація визволення Леванту", 8 грудня 2024 року завершився захопленням Дамаска - столиці країни.

Згодом США скасували давні санкції проти Сирії, які тривали з 2004 року.

У вересні минулого року Росія відправила до Сирії велику делегацію на чолі з високопоставленим чиновником з питань енергетики у спробу налагодити відносини з урядом, який повалив колишнього президента Башара Асада.

Раніше агентство Bloomberg писало, що Росія може завозити на комерційних суднах із Сирії зброю – оскільки вони не кваліфікуються як військові, Туреччина пропускає їх через Босфор.