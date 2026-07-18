Ірак тисячами вантажівок везе мазут через Сирію в обхід Ормузу

Ірак перенаправляє експорт мазуту через Сирію тисячами вантажівок, щоб обійти Ормузьку протоку й не допустити переповнення сховищ та зупинки нафтопереробних заводів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Лише за кілька місяців частка Сирії у відвантаженнях мазуту з Близького Сходу зросла з нуля до понад 25%. Дорога вантажівок до сирійських портів на Середземному морі займає близько чотирьох днів.

Мазут є головним нафтопродуктом, який експортує Ірак. Через обмежені можливості вивозити його в обхід Ормузу країна ризикує зіткнутися з переповненням резервуарів на НПЗ, що може змусити заводи скоротити переробку та виробництво бензину й дизельного пального.

Ірак також перевозить мазут вантажівками через Йорданію. За словами трейдерів, суходолом почали відправляти й невеликі обсяги сирої нафти.

Новий маршрут допомагає Іраку підтримувати нафтові доходи після того, як перебої в Ормузькій протоці різко обмежили його експорт. Зазвичай через цей водний шлях проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти.

Для Сирії потоки іракського пального створюють можливість стати важливим енергетичним коридором між Перською затокою та Середземним морем. Також розглядаються проєкти трубопроводів для транспортування іракської нафти через сирійську територію.

Країни Перської затоки паралельно шукають інші способи зменшити залежність від Ормузу, зокрема розширюють порти за межами протоки та планують нові трубопроводи.

Нагадаємо:

Західні енергетичні компанії підписали з Іраком десятки угод у сферах нафти, газу та трубопровідної інфраструктури на понад $60 млрд, зокрема щодо нового маршруту експорту в обхід Ормузької протоки.