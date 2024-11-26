У Польщі 80% українців працюють або шукають роботу – дослідження

Частка людей, які працюють або шукають роботу серед українців у Польщі цього року, становить 78% і є вищою, ніж серед громадян Польщі.

Про це свідчать результати дослідження Нацбанку Польщі, передає Укрінформ з посиланням на Міграційну платформу EWL.

Зазначається, що робота є основним джерелом доходу для українців в Польщі, а також фактором, що сприяє їх тривалому перебуванню в країні. Близько половини респондентів (і довоєнні мігранти, і воєнні біженці) заявляють, що це є можливістю утримувати себе та свою родину. Також серед мотивів залишатися в Польщі є можливість знайти роботу, яка приносить задоволення.

Рівень зайнятості українців в Польщі зростає завдяки працевлаштуванню біженців, які прибули в країну після 2022 року. З іншого боку безробіття серед біженців в цілому є вищим, ніж у польській економіці.

У дослідженні йдеться також про те, що 19% воєнних мігрантів є безробітними, оскільки "значна частина жінок-біженок, які доглядають за дітьми, шукають роботу на неповний робочий день, що є проблемою, враховуючи низький рівень використання контрактів на неповний робочий день в польській економіці".

"Польща є країною, де відсоток працевлаштування українських біженців вищий порівняно з іншими європейськими державами. І попри те, що польські роботодавці досі відчувають дефіцит кадрів на вакансіях, які раніше заповнювали українські чоловіки, внесок біженців у розвиток польської економіки минулого року склав приблизно 1% ВВП", – розповідає директорка рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яна Семенюк.

Утім, відсоток громадян України, які декларують намір оселитися в Польщі на постійне проживання, не зростає: такий намір висловлюють 50% довоєнних мігрантів і 20% біженців.

Натомість у дослідженні Нацбанку Польщі йдеться, що усе більше громадян України ще не визначилися з планами на майбутнє. Порівняно з попередніми дослідженнями, відсоток відповідей "важко сказати" у планах проживання в Польщі зріс – як серед довоєнних мігрантів (з 36% до 39% у 2023 році), так і серед біженців (з 48% до 56% у 2023 році).

Житлова ситуація довоєнних мігрантів і біженців поступово покращується, що свідчить про інтеграцію біженців. Трохи понад 70% мігрантів з обох груп винаймають житло. Натомість значно вищим є відсоток українців, які мають власну квартиру серед довоєнних іммігрантів.

Мігранти продовжують підтримувати своїх близьких в Україні. Зокрема, 40% переказує кошти, а 49% забезпечує матеріальною допомогою, в першу чергу членів родини. І ця тенденція зростає.

У гендерній структурі українців в Польщі переважають жінки – приблизно 67%.

Дослідження проводилося серед мігрантів з України в період з травня по липень 2024 року.

Нагадаємо:

Кількість українців у Польщі, які легально працюють та перебувають на страховому обліку, зросла до 779 300 осіб станом на кінець жовтня 2024 року.