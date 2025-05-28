Білорусь дозволила імпорт картоплі з ЄС через дефіцит: залишки продала Росії

Білорусь зняла обмеження на ввезення низки сільськогосподарських товарів, включно з картоплею, з країн Європейського Союзу.

Про це повідомили у пресслужбі уряду країни.

Починаючи з 27 травня, Білорусь дозволяє імпорт картоплі, яблук, цибулі та капусти з "недружніх країн".

Як пише The Moscow Times, скасування заборони на імпорт деяких товарів відбулося на тлі продовольчої кризи та гострого дефіциту картоплі в Білорусі.

На початку травня зникнення продукту з полиць магазинів визнавав Лукашенко. У тому, що сталося, він звинуватив місцевих фермерів, які, як він стверджував, переорієнтувалися на експорт до Росії, де ціна на картоплю значно вища.

Про брак картоплі повідомляв правитель Росії Володимир Путін. Він зазначив, що в країні спостерігається дефіцит продукту, спричинений зниженням врожайності, що призвів до рекордного зростання цін.

"Картоплі у нас не вистачає, виявляється. Говорив з Олександром Григоровичем Лукашенком – він каже: "У нас уже все продали в Росію"", – заявив Путін.

Нагадаємо:

У 2025 році Росія та Білорусь стикаються з серйозними проблемами на ринку картоплі. Ціни досягли рекордних рівнів і продовжують зростати.

Овочі в Росії подорожчали, тому що її власні запаси закінчуються і поки що доводиться покладатися тільки на закупівлі за кордоном.