"Торішній урожай закінчився": в уряді РФ заявили, що росіяни з'їли всі вітчизняні овочі
Овочі в Росії подорожчали, тому що її власні запаси закінчуються і поки що доводиться покладатися тільки на закупівлі за кордоном.
Про це заявили в російському Мінсільгоспі, повідомляє The Moscow Times
"Наразі торішній урожай овочів практично закінчився, і на полиці надходить імпортна продукція з дружніх країн, яка визначає ціни на ринку", - пояснили у відомстві.
У міністерстві додали, що до цієї ситуації призвів високий попит і неврожайний 2024 рік. Таким чином відомство відреагувало на різке подорожчання "борщового набору".
Так, за рік роздрібна ціна картоплі злетіла на 166,5%, а ріпчастої цибулі та білокачанної капусти - на 87,2% і 56,8% відповідно. Буряк підріс у ціні на 11,9%, а помідори - на 1,2%.
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