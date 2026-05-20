США тиснуть на Україну, щоб послабити санкції проти білоруських добрив

Сполучені Штати Америки тиснуть на Україну щодо послаблення обмежень на імпорт калійних добрив з Білорусі та просять Київ переконати європейські країни зробити те саме.

Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на джерела.

Карбонат калію (високоефективне добриво, що використовується для підвищення врожайності сільськогосподарських культур) був основним джерелом валютних надходжень для Білорусі до запровадження західних санкцій.

США вже скасували деякі власні обмеження на добрива з Білорусі на початку цього року в рамках угоди, за якою режим лідера Білорусі Олександра Лукашенка звільнив сотні політичних в'язнів.

Але їх вплив обмежений європейськими санкціями, які перешкоджають Білорусі використовувати свої традиційні судноплавні маршрути.

Як повідомляють джерела Bloomberg, в адміністрації Дональда Трампа вважають, що скасування санкцій може допомогти віддалити Білорусь від Росії і покращити відносини з офіційним Мінськом.

Без скасування європейських санкцій Білорусь не може використовувати свої традиційні судноплавні маршрути через термінали Балтійського моря і натомість змушена покладатися на російські порти та залізниці.

Такі країни, як Польща та Литва, є ключовими для транзиту білоруських добрив.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що його країна та інші країни регіону починають відчувати тиск з боку США щодо транзиту калію.

У вівторок адміністрація президента Литви спробувала пом'якшити коментарі, заявивши, що тиску з боку США не було, а лише велися теоретичні обговорення з цього питання.

Литва не планує змінювати свою заборону на транзит з міркувань національної безпеки та тому, що це суперечитиме санкціям ЄС.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримає продовження санкцій наступного року, оскільки білоруський режим не змінив своєї поведінки та продовжує допомагати Росії.

Нагадаємо:

У 2025 році повідомлялося, що суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до ВАТ "Білоруськалій" щодо застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційної особи.

Компанія брала участь в організації й фінансуванні заходів, спрямованих на підтримку політики РФ щодо заперечення права українського народу на самоідентифікацію.