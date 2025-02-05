Німеччина вивчає можливість транспортування фінського водню через "Північний потік – 2"

Балтійський трубопровід "Північний потік – 2" можуть використати для імпорту водню з Фінляндії.

Про це повідомляє Handelsblatt.

Підірваний трубопровід розглядають як важливий маршрут для транспортування водню через Балтійське море. Офіційно уряд Німеччини заявляє, що не має планів щодо газопроводу, але на нього чинить тиск рішення суду.

Якщо до 9 травня не ухвалять рішення про подальшу долю трубопроводу, компанію Nord Stream 2 AG можуть ліквідувати.

Також є припущення, що після укладення мирної угоди між Україною та Росією газопровід можуть знову використовувати для постачання російського газу.

Нагадаємо:

Енергетичне управління Данії дозволило дочірній компанії "Газпрому" провести роботи зі збереження газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі шляхом консервації.

Суперечливий російський газопровід "Північний потік-2" програв останній раунд своєї юридичної боротьби з правилами газового ринку ЄС, що стало значною мірою символічною поразкою в суді для нині закритого проєкту.