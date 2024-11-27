"Газпром" програв суд щодо "Північного потоку-2" через правила ЄС

Суперечливий російський газопровід "Північний потік-2" програв останній раунд своєї юридичної боротьби з правилами газового ринку ЄС, що стало значною мірою символічною поразкою в суді для нині закритого проєкту.

Про це пише Bloomberg.

Проект "Північний потік-2", що пролягає через швейцарський Цуг, з 2019 року оскаржує законодавство ЄС, яке передбачає обмеження на імпортну інфраструктуру природного газу, що знаходиться в безпосередньому управлінні постачальників. У 2020 році Генеральний суд ЄС відхилив справу "Північного потоку-2", але потім вища судова інстанція блоку наказала нижній палаті переглянути це рішення.

Контрольований ПАТ "Газпром" "Північний потік-2" повинен був передбачити, що блок буде використовувати свої повноваження для "поширення правил внутрішнього ринку на газопроводи з третіх країн", - заявив Генеральний суд, повторно розглядаючи справу в середу.

"Північний потік-2" подав заяву про банкрутство невдовзі після того, як Росія вторглася в Україну на початку 2022 року. Незважаючи на те, що плани щодо "Північного потоку-2" залишаються зруйнованими, трубопровід все ще може бути відроджений - американський ділок і прихильник Дональда Трампа Стівен П. Лінч став несподіваним потенційним учасником торгів.

Нагадаємо:

Американський мільярдер та фінансист Стівен Лінч звернувся до уряду США з проханням дозволити йому взяти участь в аукціоні за газопровід "Північний потік-2", якщо його виставлять на торги у процесі банкрутства у Швейцарії.