Уряд виділив мільярд гривень на підтримку "Укрнафти" за кошт Фінляндії

Уряд виділив майже мільярд гривень "Укрнафті" за підтримки Фінляндії

Майже 939 млн грн буде спрямовано на розвиток розподіленої газової генерації в Україні, а кошти спрямують з Фінсько-українського інвестиційного фонду.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"За рахунок цього фінансування будуть підтримані проєкти "Укрнафти", яка сьогодні активно розвиває напрям генерації, насамперед на газі власного видобутку", – пише Шмигаль.

Йдеться про встановлення газопоршневої електрогенерації в двох областях: до 40 МВт на Івано-Франківщині та до 20 МВт на Львівщині.

Нагадаємо:

Раніше "Укрнафта" та фінська компанія Wärtsilä підписали рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок.