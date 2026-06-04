Уряд виділив мільярд гривень на підтримку "Укрнафти" за кошт Фінляндії
Уряд виділив майже мільярд гривень "Укрнафті" за підтримки Фінляндії
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Майже 939 млн грн буде спрямовано на розвиток розподіленої газової генерації в Україні, а кошти спрямують з Фінсько-українського інвестиційного фонду.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
"За рахунок цього фінансування будуть підтримані проєкти "Укрнафти", яка сьогодні активно розвиває напрям генерації, насамперед на газі власного видобутку", – пише Шмигаль.
Йдеться про встановлення газопоршневої електрогенерації в двох областях: до 40 МВт на Івано-Франківщині та до 20 МВт на Львівщині.
Нагадаємо:
Раніше "Укрнафта" та фінська компанія Wärtsilä підписали рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок.