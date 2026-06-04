Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Уряд виділив мільярд гривень на підтримку "Укрнафти" за кошт Фінляндії

Семен Рубан — 4 червня, 16:20
Уряд виділив мільярд гривень на підтримку Укрнафти за кошт Фінляндії
Уряд виділив майже мільярд гривень "Укрнафті" за підтримки Фінляндії
Фото: Getty Images

Майже 939 млн грн буде спрямовано на розвиток розподіленої газової генерації в Україні, а кошти спрямують з Фінсько-українського інвестиційного фонду.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"За рахунок цього фінансування будуть підтримані проєкти "Укрнафти", яка сьогодні активно розвиває напрям генерації, насамперед на газі власного видобутку", – пише Шмигаль.

Йдеться про встановлення газопоршневої електрогенерації в двох областях: до 40 МВт на Івано-Франківщині та до 20 МВт на Львівщині.

Читайте також
Росія б'є по видобутку. Чи вистачить Україні газу і грошей на зиму

Нагадаємо:

Раніше "Укрнафта" та фінська компанія Wärtsilä підписали рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок.

Укрнафта газ Фінляндія Міненерго

газ

Уряд виділив мільярд гривень на підтримку "Укрнафти" за кошт Фінляндії
Росія б'є по видобутку. Чи вистачить Україні газу і грошей на зиму
Працівники нафтової галузі Норвегії погрожують страйком

Останні новини