Данія дозволила "дочці" "Газпрому" законсервувати "Північний потік"

Енергетичне управління Данії дозволило дочірній компанії "Газпрому" провести роботи зі збереження газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі шляхом консервації.

Про це йдеться у повідомленні управління.

"Роботи мають на меті зберегти пошкоджений трубопровід шляхом встановлення спеціально виготовлених заглушок на кожному з відкритих кінців труб. Це запобіжить подальшому витоку газу та надходженню кисню морської води всередину труб", -йдеться у повідомленні.

Дозвіл надано Nord Stream 2 AG за низкою умов, які мають забезпечити безпечну та надійну експлуатацію трубопроводу.

Зокрема, компанія щороку повинна надавати план щодо трубопроводу, щоб енергетичне управління могло постійно стежити за планами компанії щодо газопроводу.

Nord Stream 2 AG планує провести роботи у другому або третьому кварталі 2025 року, і вони триватимуть приблизно 2–3 тижні.

Нагадаємо:

22 лютого 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік - 2 після визнання Росією терористичних угрупувань "Л/ДНР".

В ніч на 26 вересня 2022 року диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Про те, що сталося, були повідомлені берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії.

Оператор газопроводу "Північний потік-2" підтвердив дані данського регулятора про те, що розгерметизація газопроводу сталась у винятковій економічній зоні Данії.

Американський мільярдер та фінансист Стівен Лінч звернувся до уряду 22 листопада 2024 року США з проханням дозволити йому взяти участь в аукціоні за газопровід "Північний потік-2", якщо його виставлять на торги у процесі банкрутства у Швейцарії.