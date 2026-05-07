Україна домовилась з Фінляндією про обладнання для газопоршневих електростанцій

"Укрнафта" та фінська компанія Wärtsilä підписали рамкову угоду про постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок.

Про це повідомив перший віцепрем'єр – міністр енергетики України Денис Шмигаль, зазначивши, що угоду було підписано під час зустрічі прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо з українською стороною.

"Разом із Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) та АТ "Укрнафта" ми реалізуємо поетапну програму розгортання газопоршневої розподіленої генерації, - зазначив Шмигаль.

За його словами, у межах І етапу вже залучено кредит ЄБРР на 80 млн євро, підписано кредитну угоду та тривають закупівлі за процедурами ЄБРР.

"Для наступних етапів Україна планує використати фінансування FUIF, аби масштабувати програму, зокрема через встановлення газопоршневих електростанцій на базі обладнання Wärtsilä", - додав Шмигаль.

В Україні у рамках підготовки до проходження наступної зими НАК "Нафтогаз України" має у 2026 році побудувати 392 МВт розподіленої, переважно, газової генерації, "Оператор ГТС" – 92 МВт.