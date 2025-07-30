"Автоваз" урізає зарплати на мінімум 20% через кризу на ринку

"Автоваз" з вересня скоротить зарплати працівникам мінімум на 20% через переведення заводу в Тольятті на чотириденний робочий тиждень.

Про це пише The Moscow Times.

Причиною скорочення виплат стало різке падіння продажів і перевантаження складів, де накопичено десятки тисяч нерозпроданих автомобілів. Як уточнюють джерела, разом з одним вихідним днем працівники втратять і надбавки за понаднормову роботу.

За оцінкою аналітичного агентства "Автостат", у першому півріччі 2025 року продажі легкових авто в Росії впали на 28%, до 530 тис одиниць. Серед причин — висока ключова ставка Центробанку, яка знизила попит на автокредити і зупинила інвестиції у виробництво.

Глава компанії Максим Соколов ще в лютому повідомляв про 100 тис. нерозпроданих автомобілів при допустимому рівні у 60 тис. На кінець червня дилери накопичили 500 тис. непроданих машин — вдвічі більше від норми. Це створює тиск не лише на заводи, але й на автосалони: 30% з них на межі закриття, за словами голови асоціації "Російські автодилери" Олексія Подщеколдіна.

Слідом за "Автовазом" про перехід на скорочений робочий тиждень оголосили "Камаз" і Горьковський автозавод. Павловський автобусний завод — найбільший виробник автобусів у Росії — повністю зупинив виробництво.

Нагадаємо:

Два російські автовиробники, КамАЗ і Горьківський автозавод у Нижньому Новгороді (ГАЗ), із серпня перейдуть на чотириденний робочий тиждень через важку ситуацію на автомобільному ринку. Можливість введення скороченого робочого графіка до осені також розглядає АвтоВАЗ.

За підсумками 2024 року прибуток найбільшого в Росії виробника вантажних автомобілів - компанії "КамАЗ" - обвалився у 28 разів.

Російський автогігант "АвтоВАЗ" заявив, що розглядає запровадження чотириденного робочого тижня через тиск високих відсоткових ставок і конкуренцією з боку китайських автовиробників, що негативно впливає на продажі.