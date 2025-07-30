"Автоваз" урезает зарплаты на минимум 20% из-за кризиса на рынке

"Автоваз" с сентября сократит зарплаты работникам минимум на 20% из-за перевода завода в Тольятти на четырехдневную рабочую неделю.

Об этом пишет The Moscow Times.

Причиной сокращения выплат стало резкое падение продаж и перегрузка складов, где накоплены десятки тысяч нераспроданных автомобилей. Как уточняют источники, вместе с одним выходным днем работники потеряют и надбавки за сверхурочную работу.

По оценке аналитического агентства "Автостат", в первом полугодии 2025 года продажи легковых авто в России упали на 28%, до 530 тыс единиц. Среди причин - высокая ключевая ставка Центробанка, которая снизила спрос на автокредиты и остановила инвестиции в производство.

Глава компании Максим Соколов еще в феврале сообщал о 100 тыс. нераспроданных автомобилей при допустимом уровне в 60 тыс. На конец июня дилеры накопили 500 тыс. непроданных машин - вдвое больше нормы. Это создает давление не только на заводы, но и на автосалоны: 30% из них на грани закрытия, по словам главы ассоциации "Российские автодилеры" Алексея Подщеколдина.

Вслед за "Автовазом" о переходе на сокращенную рабочую неделю объявили "Камаз" и Горьковский автозавод. Павловский автобусный завод - крупнейший производитель автобусов в России - полностью остановил производство.

Напомним:

Два российских автопроизводителя, КамАЗ и Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде (ГАЗ), с августа перейдут на четырехдневную рабочую неделю из-за тяжелой ситуации на автомобильном рынке. Возможность введения сокращенного рабочего графика до осени также рассматривает АвтоВАЗ.

По итогам 2024 года прибыль крупнейшего в России производителя грузовых автомобилей - компании "КамАЗ" - обвалилась в 28 раз.

Российский автогигант "АвтоВАЗ" заявил, что рассматривает введение четырехдневной рабочей недели из-за давления высоких процентных ставок и конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, что негативно влияет на продажи.