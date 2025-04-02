Прибуток російського "КамАЗу" впав у 28 разів

За підсумками 2024 року прибуток найбільшого в Росії виробника вантажних автомобілів - компанії "КамАЗ" - обвалився у 28 разів.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що торік чистий прибуток компанії становив 731 млн рублів (приблизно $8,6 млн), тоді як у 2023 році цей показник становив 20,4 млрд рублів (понад $240 млн).

При цьому в компанії визнають, що причина такого падіння прибутків у здорожчанні кредитів та підвищенні податків. Також "КамАЗу" складно конкурувати з китайськими автовиробниками, які пропонують значно нижчі ціни.

Як розповіли у ЦПД, через санкції автомобільна галузь РФ зараз перебуває у стані виживання. Москва продовжує витрачати величезні ресурси на війну, залишаючи без підтримки навіть такі стратегічно важливі для російської економіки підприємства, як "КамАЗ".

Нагадаємо:

Російський виробник вантажних автомобілів КамАЗ вперше поступився лідерством на вітчизняному ринку. За підсумками 2024 року китайська Sitrak посіла перше місце за загальною кількістю проданих машин у Росії.