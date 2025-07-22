"Лада" більше не їде: "АвтоВАЗ" скорочує робочі дні через захоплення Китаєм ринку РФ

Російський автогігант "АвтоВАЗ" заявив, що розглядає запровадження чотириденного робочого тижня через тиск високих відсоткових ставок і конкуренцією з боку китайських автовиробників, що негативно впливає на продажі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Минулого місяця "АвтоВАЗ", який стикається з дефіцитом покупців, спрогнозував, що загальний обсяг продажів на російському авторинку цього року скоротиться на 25%. Компанія звинувачує в цьому високу ключову ставку Центробанку, яка знижує попит на автокредити та підвищує виробничі витрати.

Ключова ставка в Росії вже кілька місяців залишається на найвищому рівні за понад 20 років. Урядовці та бізнес тиснуть на Центробанк, вимагаючи швидшого зниження вартості запозичень. Очікується, що в п’ятницю банк знизить ставку на 2 відсоткові пункти — до 18%.

"Йдеться про високу ключову ставку і жорсткіші вимоги регулятора до позичальників за автокредитами, — заявили в "АвтоВАЗі". — Крім того, на російський ринок імпортовано велику кількість автомобілів, а бренди-імпортери ведуть політику демпінгу".

Компанія має понад 30 тисяч працівників, здебільшого у Тольятті — місті на Волзі за 800 км на південний схід від Москви. За даними Autostat, у першій половині 2025 року продажі "АвтоВАЗу" впали на 25% — до 155 481 автомобіля.

У 2022 році, після запровадження західних санкцій через вторгнення РФ в Україну та виходу з ринку іноземних автовиробників, "АвтоВАЗ" уже переводив працівників на чотириденний тиждень терміном на три місяці. Тоді продажі флагманської Lada обвалилися на 48,2% — до 174 688 авто.

До війни російське автовиробництво значною мірою залежало від іноземних компаній. У 2022 році ринок пережив колапс, однак його відновленню посприяла масова поява китайських брендів. Нині частка китайських виробників перевищує 50% продажів в Росії, тоді як до війни вона була менш як 10%.

"Остаточне рішення щодо впровадження неповного чотириденного робочого тижня буде ухвалене після аналізу ринкових тенденцій і економічних факторів, включно з рівнем ключової ставки та доступністю кредитних продуктів", — заявили в компанії.

Якщо рішення ухвалять, скорочений робочий тиждень запровадять наприкінці вересня.

Нагадаємо:

Російські дилери повідомили про масовий вихід з ладу китайських гібридів Lixiang. Постраждали авто, завезені за паралельним імпортом.

Продажі автомобілів Lada у травні різко впали — на 16% порівняно з квітнем і на 36% у річному вимірі.