Ціна зламу: "Аерофлот" зазнав збитків до 50 мільйонів доларів

Атака хакерів на російського авіаперевізника "Аерофлот" спричинила масові збої, скасування рейсів і збитки до 50 мільйонів доларів.

Про це пише російський Forbes.

Згідно з оцінкою провідного аналітика компанії "Спікател" Олексія Козлова, сукупні збитки "Аерофлоту" можуть становити від 10 до 50 мільйонів доларів. У суму включено витрати на відновлення, втрати через зупинку продажів, видалення клієнтських даних, падіння довіри, штрафи й компенсації пасажирам.

Як зазначив Козлов, якщо зачеплені системи бронювання, корпоративна пошта чи CRM, наслідки можуть виявитися ще серйознішими. Повне відновлення в таких випадках займає від кількох тижнів до року.

Гендиректор компанії "Нейроінформ" Олександр Дмитрієв також вважає, що відновлення може тривати до 12 місяців, оскільки потрібно нейтралізувати ризик повторення атак.

Партнер Strategy Partners Денис Твєрской зазначив, що акції Аерофлоту вже втратили понад 4% вартості. "Це значний удар по репутації компанії", – наголосив він.

Нагадаємо:

"Аерофлот" у вівторок скасував 53 рейси зі столичного аеропорту Шереметьєво та в його напрямку на тлі наслідків кібератаки на IT-інфраструктуру компанії.

Хакерська група Silent Crow спільно з "Кіберпартизани BY" 28 липня зламала внутрішню ІТ-інфраструктуру "Аерофлоту" і знищила близько семи тисяч фізичних і віртуальних серверів.

Російська авіакомпанія "Аерофлот" зранку 28 липня скасовувала майже 50 рейсів через збій в роботі інформаційних систем. Проукраїнські хакери Silent Crow та "Кіберпартизани BY" заявили, що причетні до цього.