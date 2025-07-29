Цена взлома: "Аэрофлот" понес убытки до 50 миллионов долларов

Атака хакеров на российского авиаперевозчика "Аэрофлот" вызвала массовые сбои, отмены рейсов и убытки до 50 миллионов долларов.

Об этом пишет российский Forbes.

Согласно оценке ведущего аналитика компании "Спикател" Алексея Козлова, совокупные убытки "Аэрофлота" могут составить от 10 до 50 миллионов долларов. В сумму включены расходы на восстановление, потери из-за остановки продаж, удаления клиентских данных, падения доверия, штрафы и компенсации пассажирам.

Как отметил Козлов, если затронуты системы бронирования, корпоративная почта или CRM, последствия могут оказаться еще более серьезными. Полное восстановление в таких случаях занимает от нескольких недель до года.

Гендиректор компании "Нейроинформ" Александр Дмитриев также считает, что восстановление может занять до 12 месяцев, поскольку нужно нейтрализовать риск повторения атак.

Партнер Strategy Partners Денис Тверской отметил, что акции Аэрофлота уже потеряли более 4% стоимости. "Это значительный удар по репутации компании", - подчеркнул он.

Напомним:

"Аэрофлот" во вторник отменил 53 рейса из столичного аэропорта Шереметьево и в его направлении на фоне последствий кибератаки на IT-инфраструктуру компании.

Хакерская группа Silent Crow совместно с "Киберпартизанами BY" 28 июля взломала внутреннюю ИТ-инфраструктуру "Аэрофлота" и уничтожила около семи тысяч физических и виртуальных серверов.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" утром 28 июля отменяла почти 50 рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Проукраинские хакеры Silent Crow и "Киберпартизаны BY" заявили, что причастны к этому.