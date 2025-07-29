Російський "Аерофлот" продовжує скасовувати рейси через кібератаку

"Аерофлот" у вівторок скасував 53 рейси зі столичного аеропорту Шереметьєво та в його напрямку на тлі наслідків кібератаки на IT-інфраструктуру компанії.

Про це пише "Інтерфакс".

За даними онлайн-табло Шереметьєво, скасовано 22 рейси з Москви та 31 рейс у напрямку столиці. Йдеться як про власні польоти "Аерофлоту", так і про рейси, що виконуються спільно з дочірньою компанією "Росія".

У пресслужбі перевізника повідомили, що до 10:00 скасування мали точковий характер, після чого програма власних рейсів стабілізувалася. На вівторок заплановано виконання 93% рейсів від початкового графіка (216 парних рейсів із 233).

Напередодні через кібератаку було скасовано 59 парних рейсів. Генпрокуратура РФ порушила кримінальну справу про неправомірний доступ до комп’ютерної інформації. Регіональні напрямки при цьому продовжували обслуговуватись у повному обсязі.

Онлайн-реєстрація на рейси відновлена та відкрита за 24 години до вильоту, у аеропортах маршрутної мережі реєстрація здійснюється штатно.

Нагадаємо:

Хакерська група Silent Crow спільно з "Кіберпартизани BY" 28 липня зламала внутрішню ІТ-інфраструктуру "Аерофлоту" і знищила близько семи тисяч фізичних і віртуальних серверів.

Російська авіакомпанія "Аерофлот" зранку 28 липня скасовувала майже 50 рейсів через збій в роботі інформаційних систем. Проукраїнські хакери Silent Crow та "Кіберпартизани BY" заявили, що причетні до цього.