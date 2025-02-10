Акції Південної Африки зростають до рекорду, оскільки мита Трампа штовхають ціну золота вгору

Провідний фондовий індекс Південної Африки наблизився до історичного максимуму. Причина — стрімке зростання цін на золото, яке спровокували заяви Дональда Трампа про нові мита.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок індекс FTSE JSE виріс на 0,5%, продовжуючи зростати п'ятий день поспіль і перевищивши грудневий пік, оскільки інвестори зосередилися на економічних перспективах країни, а не на погіршенні відносин зі США.

Зазначається, що цього року індекс зріс приблизно на 7% в доларовому еквіваленті порівняно з 3% зростанням індексу країн, які розвиваються, MSCI Emerging Market Index.

Лідерами зростання стали золотодобувні компанії: їхній субіндекс піднявся на 2,3%. Вартість золота досягла нових максимумів, оскільки інвестори побоюються, що митна політика Трампа призведе до інфляції.

Рішення Трампа на вихідних припинити допомогу Південній Африці загострило протистояння між двома країнами через земельну політику ПАР, відносини з Іраном і Росією та опозицію до Ізраїлю.

Нагадаємо:

Золото піднялося до нового рекордного максимуму, оскільки занепокоєння через торгівельну війну стимулювало попит на захист активів.