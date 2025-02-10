Заявления Трампа спровоцировали рост акций компаний Южной Африки

Ведущий фондовый индекс Южной Африки приблизился к историческому максимуму. Причина - стремительный рост цен на золото, который спровоцировали заявления Дональда Трампа о новых пошлинах.

Об этом пишет Bloomberg.

В понедельник индекс FTSE JSE вырос на 0,5%, продолжая расти пятый день подряд и превысив декабрьский пик, поскольку инвесторы сосредоточились на экономических перспективах страны, а не на ухудшении отношений с США.

Отмечается, что в этом году индекс вырос примерно на 7% в долларовом эквиваленте по сравнению с 3% ростом индекса развивающихся стран, MSCI Emerging Market Index.

Лидерами роста стали золотодобывающие компании: их субиндекс поднялся на 2,3%. Стоимость золота достигла новых максимумов, поскольку инвесторы опасаются, что таможенная политика Трампа приведет к инфляции.

Решение Трампа на выходных прекратить помощь Южной Африке обострило противостояние между двумя странами из-за земельной политики ЮАР, отношений с Ираном и Россией и оппозиции к Израилю.

Напомним:

Золото поднялось до нового рекордного максимума, поскольку беспокойство из-за торговой войны стимулировало спрос на защиту активов.