Золото встановило черговий історичний максимум ціни через мита Трампа проти Китаю

Золото піднялося до нового рекордного максимуму, оскільки занепокоєння через торгівельну війну стимулювало попит на захист активів.

Про це пише Bloomberg.

У середу ціна на банківський метал зросла на 1,2% і перевищила 2 877 доларів за унцію.

Ціни підтримують побоювання щодо торгівельних війн, особливо між США та Китаєм. Ринки стежать, чи вплинуть нові мита на інфляцію та політику ФРС.

Зазначається, що попит на золото зростає – великі дилери поспішають перевезти метал до США до можливого введення мит. Орендні ставки на золото в Лондоні зросли до 4,7%, тоді як раніше були майже нульовими. Ця ставка відображає дохід, який власники злитків у лондонських сховищах можуть отримати, надаючи свій метал у короткострокову оренду іншим покупцям.

Спотове золото подорожчало на 1% до 2 870,09 дол за унцію. Срібло, платина і паладій зросли в ціні.

Нагадаємо:

У вівторок, 21 січня, ціни на золото зросли до більш ніж двомісячного максимуму на тлі ослаблення долара США, а також на тлі невизначеності щодо торгівельної політики Дональда Трампа, яку підтримали купівлі дорогоцінного металу.