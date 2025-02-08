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Трамп підписав наказ про скорочення фінансування Південної Африки

Володимир Тунік-Фриз — 8 лютого, 18:00
Трамп підписав наказ про скорочення фінансування Південної Африки
Getty Images

Президент Дональд Трамп підписав указ про скорочення фінансової допомоги США Південній Африці.

Про це повдомляє Reuters.

За останніми даними уряду США, у 2023 році Сполучені Штати виділили майже 440 мільйонів доларів на допомогу Південній Африці.

Міністерство закордонних справ Південної Африки заявило у відповідь, що в указі "бракує фактичної точності і не визнається глибока і болюча історія колоніалізму та апартеїду Південної Африки".

Білий дім заявив, що Вашингтон також розробить план переселення білих південноафриканських фермерів та їхніх сімей як біженців.

У Білому домі заявили, що американські чиновники вживатимуть заходів для надання пріоритетної гуманітарної допомоги, включаючи прийом і переселення через Програму прийому біженців США для африканців у Південній Африці, які в основному є білими нащадками перших голландських і французьких поселенців.

Трамп заявив, не наводячи доказів, що в Південній Африці конфіскують землю і що з певними класами людей поводяться «дуже погано».

Близький до Трампа мільярдер Ілон Маск, який народився в Південній Африці, заявив, що білі південноафриканці стали жертвами "расистських законів про власність".

Президент ПАР Сиріл Рамафоса, який минулого місяця підписав закон, що полегшує державі експропріацію землі в суспільних інтересах, захистив цю політику і заявив, що уряд не конфіскував жодної землі. За його словами, ця політика була спрямована на вирівнювання расової нерівності у володінні землею в країні, де більшість населення становлять чорношкірі.

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