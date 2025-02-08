Трамп підписав наказ про скорочення фінансування Південної Африки

Президент Дональд Трамп підписав указ про скорочення фінансової допомоги США Південній Африці.

Про це повдомляє Reuters.

За останніми даними уряду США, у 2023 році Сполучені Штати виділили майже 440 мільйонів доларів на допомогу Південній Африці.

Міністерство закордонних справ Південної Африки заявило у відповідь, що в указі "бракує фактичної точності і не визнається глибока і болюча історія колоніалізму та апартеїду Південної Африки".

Білий дім заявив, що Вашингтон також розробить план переселення білих південноафриканських фермерів та їхніх сімей як біженців.

У Білому домі заявили, що американські чиновники вживатимуть заходів для надання пріоритетної гуманітарної допомоги, включаючи прийом і переселення через Програму прийому біженців США для африканців у Південній Африці, які в основному є білими нащадками перших голландських і французьких поселенців.

Трамп заявив, не наводячи доказів, що в Південній Африці конфіскують землю і що з певними класами людей поводяться «дуже погано».

Близький до Трампа мільярдер Ілон Маск, який народився в Південній Африці, заявив, що білі південноафриканці стали жертвами "расистських законів про власність".

Президент ПАР Сиріл Рамафоса, який минулого місяця підписав закон, що полегшує державі експропріацію землі в суспільних інтересах, захистив цю політику і заявив, що уряд не конфіскував жодної землі. За його словами, ця політика була спрямована на вирівнювання расової нерівності у володінні землею в країні, де більшість населення становлять чорношкірі.