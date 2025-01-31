Новости 31 января: увольнение Безруковой, Украину покинут сотни тысяч граждан

О рыночных тарифах. В Украине приведение тарифов к рыночно обоснованному уровню потенциально могло бы привести к дополнительному росту инфляции на 4,7%.

О Безруковой. Министерство юстиции Украины объяснило статусы руководителей ГП "Агентство оборонных закупок", которые последнюю неделю постоянно менялись.

Директор ГП "Агентство оборонных закупок" Марина Безрукова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в конфликтную ситуацию, возникшую вокруг АОЗ.

Впоследствии Минобороны сообщило, что контракт между Мариной Безруковой и Агентством оборонных закупок завершается 31 января и не будет продлеваться.

Министерство обороны уволило Безрукову из-за невыполнения запланированных поставок для фронта, замечания от Генштаба относительно некачественного планирования закупок и прочее.

Об эмиграции из Украины. В 2025 году ожидается продолжение чистого оттока мигрантов (200 тысяч украинцев), зато с 2026 года начнется чистое их возвращение в Украину (200 тысяч человек), которое ускорится в 2027 году (около 500 тысяч украинцев).

О нововведениях с февраля. От 1 февраля 2025 года украинцев ожидает ряд изменений. Прежде всего они касаются новых лимитов на переводы средств. Кроме этого, с февраля "Укрзализныця" повысит цены на билеты для ряда международных направлений.

О блокировании системы "Мир". Переговоры между Россией и Турцией по возобновлению работы платежной системы "Мир" завершились без успеха.

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