Новые лимиты на переводы средств, выплаты родственникам пленных: что изменится для украинцев с февраля

От 1 февраля 2025 года украинцев ждет ряд изменений. Прежде всего они касаются новых лимитов на переводы средств. Кроме этого, с февраля "Укрзализныця" повысит цены на билеты для ряда международных направлений.

ЭП рассказывает подробнее о том, что изменится для украинцев в феврале 2025 года.

Новые лимиты на переводы средств

С 1 февраля 2025 года банки вводят новые лимиты на переводы средств.

Так, для клиентов с высоким уровнем риска установили лимит в размере 50 тыс. грн в месяц. Для остальных клиентов лимит с 1 февраля будет составлять 150 тыс. грн в месяц.

Эти лимиты не будут применять к клиентам с подтвержденными источниками доходов, в частности зарплатным клиентам банков, волонтерам и "другим клиентам с подтвержденными доходами". Для них размер ограничения на переводы установят в размере подтвержденного дохода.

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Размер лимита могут увеличить по заявлению клиента, однако лишь в случае предоставления банку документального подтверждения источников доходов.

Кроме этого, лимиты не распространяются на переводы между счетами одного клиента в пределах одного банка.

Подробнее о том, почему банки ограничивают переводы с карты на карту, можно прочитать в статье: "Переводы с карты на карту ограничат еще больше. Почему банки это делают".

Тарифы на электроотопление

С 1 февраля в Украине вводят новые условия для использования электроэнергии на отопление. Теперь действие льготного тарифа будет ограничено определенным объемом потребления.

Таким образом, потребители, использующие электроотопительные установки, отныне будут платить полный тариф (4,32 грн/кВт-ч) лишь за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тысячи кВт/ч.

Если же они потребили меньше электроэнергии, то будут платить по тарифу 2,64 грн/кВт-ч.

Выплаты родственникам пленных и без вести пропавших

С 1 февраля 2025 года вступают в силу изменения к закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Военные получили право составлять личное распоряжение на случай пропажи без вести или захвата в плен о выплате денежного обеспечения конкретному человеку по его выбору.

Ранее выплаты ежемесячно получал другой супруг.

Если личного распоряжения нет, то средства распределяются равными частями между:

супругой (супругом);

законными представителями несовершеннолетних детей;

детьми с инвалидностью с детства (независимо от возраста);

родителям военнослужащих (кроме тех, которые лишены родительских прав).

В то же время, часть средств, которая распределяется между членами семьи, не может превышать 50% денежного обеспечения. Остальные средства должны оставаться в воинской части и выплачиваться военному в случае его возвращения. В противном случае, средства будут включены в состав наследства.

Если же военный не имеет представителей первой очереди, то 20% обеспечения распределяются равными долями между представителями второй очереди - совершеннолетними детьми, родными братьями (сестрами), законным представителем которых является военный.

Подорожание железнодорожных билетов

С 1 февраля 2025 года вырастут цены на железнодорожные билеты до Польши и Венгрии из-за уменьшения скидок.

Причина повышения - значительные убытки от пассажирских перевозок (18 млрд грн в прошлом году) из-за подорожания расходных материалов и энергоресурсов.

Билеты в Польшу подорожают на 9-27% в купе и на 20-27% в Интерсити+ и СВ.

На самом популярном маршруте Киев-Варшава повышение составит 37%, на маршруте Киев-Будапешт - 17% в СВ и 21% в купе.

В то же время цены на поезда в Австрию и Молдову останутся без изменений.

Обновления в работе "Укрпочты"

До 3 февраля "Укрпочта" завершит переход к обработке посылок в автоматизированном формате.

Это означает, что 100% посылок "Укрпочта" будет обрабатывать на роботизированных линиях.

Кроме этого, "Укрпочта" сократит время доставки посылок до одного дня.

Изменения в работе общественного транспорта в Киеве

В Киеве до 10 мая частично ограничат движение по улице Полярная в направлении от улицы Лебединская до улицы Семьи Кульженко.

Это связано с капитальным ремонтом путепровода через железнодорожные пути на улице Полярная. На время проведения работ движение транспорта в обоих направлениях будет осуществляться по противоположной части путепровода.

Схема ограничения движения КГГА

Кроме этого, с 1 февраля вместо трамваев №14 и №18 временно будет курсировать автобус №14Т. Такое изменение ввели из-за ремонта трамвайных путей на улице Глыбочицкая.

Схема автобусного маршрута КГГА

В то же время в Киевской городской госадминистрации не уточнили, как долго будут продолжаться ремонтные работы.

Подтверждение статуса критичности для предприятий

В феврале истекает срок, до которого критически важные предприятия должны подтвердить свой статус в соответствии с новыми критериями.

Это требование касается всех компаний, независимо от того, когда они в последний раз подтверждали статус критичности или до какой даты он будет действовать. На это предприятия будут иметь время до 28 февраля 2025 года.

Это означает, что работники будут оставаться забронированными до конца февраля. Если предприятие не сможет подтвердить свою критичность по новым правилам, то работники потеряют бронирование с 1 марта.

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