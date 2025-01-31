Новини 31 січня: звільнення Безрукової, Україну покинуть сотні тисяч громадян

Про ринкові тарифи. В Україні приведення тарифів до ринково обґрунтованого рівня потенційно могло б призвести до додаткового зростання інфляції на 4,7%.

Про Безрукову. Міністерство юстиції України пояснило статуси керівників ДП "Агенція оборонних закупівель", які останній тиждень постійно змінювалися.

Директорка ДП "Агенція оборонних закупівель" Марина Безрукова звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися у конфліктну ситуацію, що виникла довкола АОЗ.

Згодом Міноборони повідомило, що контракт між Мариною Безруковою та Агенцією оборонних закупівель завершується 31 січня і не буде продовжуватися.

Міністерство оборони звільнило Безрукову через невиконання запланованих постачань для фронту, зауваження від Генштабу щодо неякісного планування закупівель та інше.

Про еміграцію з України. У 2025 році очікується продовження чистого відпливу мігрантів (200 тисяч українців), натомість з 2026 року почнеться чисте їх повернення в Україну (200 тисяч людей), яке пришвидшиться у 2027 році (близько 500 тисяч українців).

Про нововведення з лютого. Від 1 лютого 2025 року на українців чекає низка змін. Насамперед вони стосуються нових лімітів на перекази коштів. Крім цього, з лютого "Укрзалізниця" підвищить ціни на квитки для низки міжнародних напрямків.

Про блокування системи "Мир". Переговори між Росією та Туреччиною щодо відновлення роботи платіжної системи "Мир" завершилися без успіху.

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