Минюст объяснил статус Безруковой и Жумадилова в Агентстве оборонных закупок

Министерство юстиции Украины объяснило статусы руководителей ГП "Агентство оборонных закупок", которые последнюю неделю постоянно менялись.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что 30 января в Коллегию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации поступила жалоба Министерства обороны относительно обжалования решения частного нотариуса Иващенко Н.В. о внесении изменений в сведения о руководителе ГП "Агентство оборонных закупок".

В результате, 31 января 2025 года было отменено решение от 29.01.2025, согласно которому руководителем крупнейшего органа по закупке вооружений снова стала Марина Безрукова.

Министерство юстиции Украины приняло решение исправить техническую ошибку в Едином государственном реестре, вследствие чего

Жумадилов А.К. приобретает статус представителя ГП "Агентство оборонных закупок" с ограничением: "временное исполнение обязанностей директора на время служебного расследования" .

. Безрукова М.В. сохраняет статус руководителя с ограничением: "отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования"

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Напомним:

25 января, после соответствующего решения Минобороны, руководителем Агентства оборонных закупок стал директор Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов. Предыдущий директор органа Марина Безрукова заявила о давлении и неправомерности такого решения.

29 января руководительницей АОЗ снова стала Марина Безрукова.