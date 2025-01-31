НБУ оценил, как выросла бы инфляция, если бы тарифы для населения были рыночными

В Украине приведение тарифов к рыночно обоснованному уровню потенциально могло бы привести к дополнительному росту инфляции на 4,7%.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь 2025 года.

Учитывая, что на протяжении IV квартала потребительская инфляция стремительно росла и в декабре ускорилась до 12.0%, то с потенциальным дополнительным ростом инфляции из-за приведения тарифов к рыночным она могла бы составить 16,7%. Однако, как считают в НБУ, реализации такого влияния предотвратило действие моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ (природный газ, отопление и горячую воду).

В НБУ напомнили, что мировые цены на газ оставались значительно выше тех, что использовались для расчета тарифов на коммунальные услуги для украинцев.

Напомним:

По расчетам НБУ, инфляция в Украине достигнет своего пика во II квартале до 15% в годовом измерении и с середины года начнет снижаться. В конце 2025 года инфляция замедлится до 8.4%.

Этому будут способствовать меры процентной политики НБУ, устойчивость валютного рынка, более высокие урожаи, улучшение ситуации в энергетике, снижение фискального дефицита, а также умеренное внешнее ценовое давление. Кроме того, постепенно будет уменьшаться эффект переноса на инфляцию повышенных затрат на энергообеспечение, который уже в значительной степени состоялся.