Минобороны сообщило, кто фактически будет руководить Агентством оборонных закупок
Контракт между Мариной Безруковой и Агентством оборонных закупок завершается 31 января и не будет продлеваться.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Сегодня завершается контракт Марины Безруковой с Агентством оборонных закупок. Согласно принятому решению, контракт не будет продлен, и она прекращает исполнение обязанностей председателя АОЗ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 1 февраля 2025 года временное исполнение обязанностей руководителя Агентства возложено на Арсена Жумадилова.
Он будет выполнять эти функции до момента утверждения нового директора в установленном порядке.
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Напомним:
Марина Безрукова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в конфликтную ситуацию, возникшую вокруг АОЗ.
Наблюдательный совет АОЗ решил продлить контракт с Безруковой на год, а Министерство обороны отказалось согласовать это решение. Безрукову отстранили от должности для служебного расследования и назначили временного исполняющего обязанности - Арсена Жумадилова из Государственного оператора тыла.
31 января Министерство юстиции объяснило статусы руководителей ГП "Агентство оборонных закупок", которые последнюю неделю постоянно менялись: Безрукова - директор АОЗ, но отстранена, Жумадилов - врио директора.
Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к президенту Украины, Верховному Главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг государственного предприятия "Агентство оборонных закупок". Его работа парализована.