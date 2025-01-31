Некачественное планирование, утечки информации: Минобороны назвало причины увольнения Безруковой

Министерство обороны уволило Безрукову из-за невыполнения запланированных поставок для фронта, замечания от Генштаба относительно некачественного планирования закупок, проблем с коммуникацией и утечки закрытой информации, которые станут отдельным предметом рассмотрения правоохранительных органов.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Ситуация осложнилась разногласиями во взглядах с наблюдательным советом АОЗ и его председателем Юрием Джигиром.

"При принятии Марины Безруковой на работу в агентство в январе 2024 года контракт с ней был заключен Министерством обороны, которое действовало от собственного имени как уполномоченный орган управления агентством. Законом установлено, что изменение контракта происходит по согласию его сторон.

Следовательно, продление контракта с Мариной Безруковой требовало согласия Минобороны. Несмотря на это, 23 января 2025 года председатель наблюдательного совета Юрий Джигир подписал дополнительное соглашение без соответствующего согласования с Министерством обороны. Этим он вышел за пределы своих полномочий, определенных законом и уставом предприятия", - говорится в заявлении министерства.

Из-за конфликта с наблюдательным советом Министерство обороны отозвало оттуда представителей государства Юрия Джигира и Тараса Чмута, после чего он стал неправомочным (осталось только два члена из пяти), и его полномочия перешли к министерству. Это предоставляет Минобороны право уволить Безрукову и назначить другого руководителя.

Министерство обороны также обратилось в правоохранительные органы для расследования и правовой оценки действий бывшего руководства агентства.

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Напомним:

Наблюдательный совет АОЗ решил продлить контракт с Безруковой на год, а Министерство обороны отказалось согласовать это решение. Безрукову отстранили от должности для служебного расследования и назначили временного исполняющего обязанности - Арсена Жумадилова из Государственного оператора тыла.

31 января Министерство юстиции объяснило статусы руководителей ГП "Агентство оборонных закупок", которые последнюю неделю постоянно менялись: Безрукова - директор АОЗ, но отстранена, Жумадилов - врио директора.

Марина Безрукова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в конфликтную ситуацию, возникшую вокруг АОЗ.

Контракт между Мариной Безруковой и Агентством оборонных закупок завершается 31 января и не будет продлеваться.