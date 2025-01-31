Безрукова попросила Зеленского вмешаться в конфликт вокруг АПЗ

Директор ГП "Агентство оборонных закупок" Марина Безрукова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в конфликтную ситуацию, возникшую вокруг АОЗ.

На своей странице в Facebook она опубликовала открытое письмо к Зеленскому.

"Суть проблемы заключается не просто в попытке уволить меня, а в фактическом разрушении институции с нарушением всех возможных законов и международных обязательств Украины", - написала Безрукова.

По ее словам, из-за смены руководителя работа агентства была фактически заблокирована на целую неделю. Безрукова считает, что такая ситуация угрожает критически важным поставкам для ВСУ, подрывает доверие международных партнеров и вредит безопасности страны.

"Обеспечение потребностей ВСУ требует другого темпа работы. Невозможно эффективно управлять агентством, работая несколько часов в день по совместительству", - говорится в открытом письме.

Безрукова просит Зеленского о трех важных вещах:

1. Остановить разрушение Агентства оборонных закупок.

2. Гарантировать разрешение конфликта исключительно правовым способом.

3. Обеспечить полноценную и стабильную работу АОЗ, без давления, блокировок и атак.

Напомним:

Наблюдательный совет АОЗ решил продлить контракт с Безруковой на год, а Министерство обороны отказалось согласовать это решение. Безрукову отстранили от должности для служебного расследования и назначили временного исполняющего обязанности - Арсена Жумадилова из Государственного оператора тыла.

31 января Министерство юстиции объяснило статусы руководителей ГП "Агентство оборонных закупок", которые последнюю неделю постоянно менялись: Безрукова - директор АОЗ, но отстранена, Жумадилов - в.и.о.

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к президенту Украины, Верховному Главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг государственного предприятия "Агентство оборонных закупок". Его работа парализована.