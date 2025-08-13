В Украине повысили зарплаты строителям

Минимальный оклад в строительной отрасли увеличен с 6995 грн до 12142 грн согласно отраслевому соглашению между Министерством развития общин и территорий Украины и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов.

Об этом говорится на сайте министерства, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, документ был подписан сторонами 5 июля. Соглашение будет действовать на протяжении 2025-2027 гг. и устанавливает обновленные социально-трудовые гарантии для работников отрасли, в частности, повышение гарантированного размера тарифной ставки (оклада) для работников.

Согласно новой редакции соглашения, гарантированный размер тарифной ставки для работников, выполняющих простую и неквалифицированную работу, возрастает с 231% до 401% прожиточного минимума для трудоспособного лица, то есть минимальный оклад увеличивается с 6995 грн до 12142 грн в месяц.

Также прописаны коэффициенты тарифных ставок рабочих разных профессий 1 разряда к окладу, доплаты за ночное время, сверхурочно, выполнение особо важной работы на определенный срок и тому подобное.

Прописаны отраслевым соглашением и минимальные размеры должностных окладов руководителей.

Например, у главного инженера и начальника капитального строительства он имеет повышающий коэффициент 4, то есть специалисты на этих должностях должны получать от 48 тыс. 568 грн.

В области стройматериалов - главный инженер производства цемента, волокноцементных материалов - имеет повышающий коэффициент 4,5, оклад от 54 тыс. 639 грн.

В исследовательских институтах и экспертных организациях, например, заместитель по научной работе со степенью доктора наук может рассчитывать на коэффициент 6,63, то есть оклад от 80,5 тыс. грн.

Напомним:

Наибольшее количество компаний, работающих в строительной сфере, сосредоточено в Киеве (2489), Днепропетровской (880), Киевской (865), Львовской (788) и Одесской областях (658).