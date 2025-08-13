Взрывной груз. Почему порты перестали переваливать удобрения и при чем тут Фирташ

В Украине запретили морской импорт удобрений из-за угрозы взрывов в портах, что уже привело к логистическим сбоям и росту цен для аграриев. Удастся ли найти компромисс между безопасностью и потребностями аграриев?

С 18 июля импортерам запретили ввозить в украинские морские порты вещества на основе аммиака. То есть, под запрет попали все минеральные удобрения.

Инициатором такого решения были Военно-морские Силы (ВМС), которые увидели в таких грузах опасность, учитывая российские удары по портам. Аммиачная селитра взрывоопасна, и яркий пример тому - взрыв в Бейруте более 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры на складе пять лет назад, из-за которого пострадал не только порт, но и часть города.

Администрация морских портов (АМПУ), опираясь на рекомендации военных, направила соответствующее сообщение портовым операторам и другим участникам рынка. Тогда даже тем сухогрузам, которые уже направлялись в украинские морские порты, пришлось менять курс.

"Есть приказ командования ВМС и Одесской военной администрации от 18 июля о запрете обработки аммиакосодержащих грузов в портах из-за опасности", - уточнил ЭП один из сотрудников АМПУ.

В приказе (есть в распоряжении ЭП), речь идет о запрете перевалки, хранения, обработки, транспортировки и накопления технического аммиака, аммиачных селитры и удобрений, аммиачной воды и других аммиакосодержащих веществ.

"По такому же принципу ранее запретили заходить в порты танкерам с горючим, и они прекратили разгружаться в портах Большой Одессы (в Одессе, Южном и Черноморске) и переориентировались на дунайские порты", - добавил чиновник.

Если танкеры с горючим пошли в украинские порты на Дунае, то по селитре требования оказались более жесткими - их запрещено отгружать в Одесской области в целом. То есть, им нет места ни в одном из доступных морских портов Украины. Ведь порты в Николаеве и Херсоне заблокированы, как и, скажем Очаков, а остальные расположены на оккупированных территориях.

"Теперь удобрения идут в румынский порт Галац. В очереди на выгрузку надо стоять по 2-4 дня. Порт работает до 19:00 в неспешном режиме. Фрахтователи считают демередж (штраф, который уплачивается за превышение срока бесплатного хранения груза - ЭП), судовладельцы считают потери из-за срыва следующих фиксаций. Никто не ожидал, что все будет так медленно", - говорит операционный менеджер компании Avalon Shipping Екатерина Кононенко.

Запрет бьет по кошелькам

С одной стороны, бизнес отнесся с пониманием к требованиям военных. Даже несмотря на то, что перевалка удобрений - это возможность заработать в условиях, когда украинские порты не разбалованы значительными объемами грузов, а стоимость перевалки в условиях жесткой конкуренции уменьшилась.

Портовый оператор в Черноморске Olir Resources отказался от предложений отгружать взрывоопасные грузы еще до того, как появился запрет от ВМС, делится СЕО компании Иван Ниякий. "Безопасность людей превыше всего. Сегодня порты почти ежедневно под ударами врага. Последствия пребывания в это время в портах взрывоопасных грузов очевидны", - пояснил он.

С другой стороны, полностью отказаться от важного груза готовы не все, особенно учитывая то, что этот запрет может продолжаться вплоть до окончания войны. Потому что запрет на ввоз аммиачной селитры будет оставаться в силе до тех пор, "пока не произойдут существенные изменения в ситуации с безопасностью".

Другая причина - существенные инвестиции уже после начала большой войны в расчете именно на минудобрения, например упаковочные линии. Так, компания "Каспит трейд" установила фасовочную линию в Южном, а логистическая TEUS - в Черноморске. Компания Global Ocean Link построила в Южном два склада, где могут храниться более 30 тыс. тонн удобрений.

Кроме того, бизнес возмущает то, что под запрет попала не только селитра. "Запрет на перевалку селитры правильный, потому что из нее делают взрывчатку. Но запретили в целом все удобрения, произведенные из аммония. Нитратная форма азота - это то, что взрывается. А есть еще амидная и аммонийная форма. Запретили перевалку всех форм азота", - рассказал ЭП один из импортеров удобрений.

"В порты идут удобрения, где есть только 10% азота - сульфатная форма, аммонийная, амидная - и их уже не пропускают. Хотя есть международные сертификаты, что эти удобрения не являются взрывоопасными. Но военные не обращают на это внимание. Была ситуация, когда "Искандер" попал в карбамид: упаковка расплавилась, а карбамид не взорвался", - отметил он.

Руководитель одного из дунайских терминалов рассказывает, чторынок селитры в Украине составляет около 200 тыс. тонн в год. В течение трех лет ее отгружали на Дунае, который является более безопасным, чем порты Большой Одессы. Россияне наносят удары по терминалам на Дунае не так часто, как по морским портам и используют менее мощные шахеты.

"Одна компания привезла партию селитры на "большую воду" и попыталась скрыть, подделав документы. Затем пришла вторая партия в морской порт. Когда все это выяснилось, военные запретили не только перевалку селитры, но и других удобрений", - сообщил он.

Сколько удобрений не хватает Украине

Основное финансовое бремя в результате запрета ВМС ложится не на плечи импортеров удобрений или терминалы, которые груз перегружают, а на аграриев, которые покупают товар. За последние два месяца стоимость тонны селитры выросла с 21 тыс. грн до 25-27 тыс. грн. Карбамида - с 24 тыс. грн до 28 тыс. грн.

В августе начался высокий сезон, который сопровождается повышенным спросом на удобрения. Далее идет осенний сев, который, по прогнозам, в этом году будет дорогим. Собственно, как отмечает профильное информагентство "Инфоиндустрия", в предыдущие два месяца аграрии "очень слабо" покупали удобрения.

"Сейчас сеют рапс и пшеницу, идет подготовка к новому году. До конца октября надо вносить фосфорные и калийные удобрения. При этом Украина импортирует от 2,5 до 3 миллиона тонн удобрений в год, а рынок оценивают в 4,5-5 миллиона тонн в год. Внутреннее производство составляет 1,5 миллиона тонн, то есть, не покрывает и трети потребностей", - рассказал ЭП один из импортеров удобрений.

Дефицит азотных удобрений может составить 60%, не хватит 80% фосфорно-калийных удобрений, прогнозирует собеседник ЭП.

Отметим, что ранее у крупнейшего украинского производителя удобрений Ostchem, который принадлежит Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, заверили, что "значительного влияния на украинский рынок запрет не окажет". В компании сообщили, что в 2024 году произвели 1,8 млн тонн удобрений - 51,4% от годового потребления украинских аграриев.

По данным "Инфоиндустрии", за семь месяцев 2025 года в Украину импортировали удобрений на 23,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года - 1,942 млн тонн против 1,596 млн тонн. Если в мае импортеры наблюдали за нестабильностью мирового рынка азотных удобрений, то дальше их импорт рос.

"Август и сентябрь для импортеров будут более сложными. Действует запрет на морской импорт, растут цены на мировом рынке, и сами аграрии очень слабо покупали удобрения в предыдущие два месяца, поэтому рынок не имеет достаточных объемов оборотных средств", - говорится в сообщении.

Опередить шахед

Запрет перевалки в портах - это не запрет импорта удобрений в целом. Удобрения все равно попадают на украинские поля. К примеру, компания TEUS переориентировалась на доставку аммиачной селитры из румынского порта Галац. "Доставка происходит узкой колеей и для перевалки в вагоны на широкой колее задействованы станции Вадул-Сирет или Дорнешты", - рассказали ЭП в компании.

О фасовке минудобрений в биг-беги (гибкие контейнеры) в портах речь уже не идет - удобрения приходят в биг-бегах, их оперативно перегружают в полувагоны и везут дальше к потребителям по всей Украине.

"Перестроить логистику - это подорожание тонны на 50-80 евро", - отмечает импортер удобрений, с которым пообщалась ЭП. Директор и владелец компании GROSSDORF Андрей Халявка ранее объяснял, что ограничение морского импорта означает потерю дешевого канала поставок удобрений из Турции, Казахстана, Узбекистана или Грузии.

"Возможно, принятый запрет слишком категоричен и почти не оставляет вариантов для импорта такого необходимого компонента для сельского хозяйства. Транспортировка железнодорожным и автомобильным транспортом приводит к росту себестоимости, росту цен, падению прибыли, в первую очередь фермеров и агрохолдингов. Поэтому нужно искать компромисс", - отметил Иван Ниякий из Olir Resources.

Ассоциация международных экспедиторов (АМЭУ) в качестве компромисса предложила использовать для перевалки аммиачной селитры те же терминалы на Дунае, удаленные от жилых кварталов и населенных пунктов.

Соответствующее предложение содержится в письме АМЭУ к вице-премьер-министру - министру развития общин и территорий Алексею Кулебе и председателю Одесской областной военной администрации (ОВА) Олегу Киперу, которое есть в распоряжении ЭП.

Для повышения безопасности ассоциация предлагает выгружать селитру в дневное время и по прямому варианту (судно, баржа - транспортное средство) с вывозом за пределы терминалов. То есть, не хранить селитру на складах.

"Дополнительным фактором для судовладельцев может быть условие ухода судна или баржи на румынскую сторону Дуная (500-800 м) в течение 30 минут после объявления угрозы движения вражеских дронов в сторону Измаильского района. При этом, время полета дронов от акватории Черного моря до этого участка - 40-60 минут", - говорится в письме АМЭУ.

"АМПУ, подразделения СБУ и корабли ВМС, которые патрулируют этот отрезок Дуная, могут осуществлять контроль выполнения требований по дневной и прямой выгрузке груза", - предлагает ассоциация.

Влияние Фирташа

Один из участников рынка рассказывает, что представители власти провели два совещания по поводу запрета на перевалку удобрений. По его словам, военнослужащие готовы идти на компромисс в случае обеспечения соответствующих требований. Однако, Одесская ОВА боится брать на себя ответственность.

Другой собеседник говорит, что импортеры якобы имеют информацию о влиянии на главу Одесской ОВА Кипера со стороны украинского производителя удобрений Group DF Фирташа.

"Группа Фирташа производит в том числе и взрывоопасные удобрения, такие, как аммиачная селитра. Если ракета попадет в "Ривнеазот" или "Черкассыазот", то города и жилые дома пострадают. Но предприятия продолжают работать", - отметил импортер.

По словам собеседника ЭП, Group DF остановила поставки всех удобрений как раз под начало сезона сева и подняла цену до 100 долл. на тонне. По его мнению, происходит монополизация рынка. Впрочем, как уже отмечали в Group DF "значительного влияния на украинский рынок запрет не окажет".

"Страны Европейского Союза стали отказываться от удобрений российского производства, то чтобы аграрии не пострадали, она сняла пошлины на американские удобрения. Если бы у нас сняли пошлины, аграрии вырастили бы лучший урожай, был бы большим экспорт, людям было бы с чего налоги платить", - отмечает импортер.

"У нас внутренний производитель продает удобрения по ценам выше мировых, а еще аграрий переплачивает до 8% (пошлины и логистика) за импортные удобрения. Дороже в мире дороже украинского рынка. Даже Африка покупает дешевле", - добавляет он.