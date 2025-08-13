В Украине определили дату окончательного отключения 3G

Кабмин определил дату окончательного отключения мобильной связи третьего поколения (3G) - 31 декабря 2030 года.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, которое есть в распоряжении редакции.

Как указано в заключении к документу, частоты, которые сейчас используются для технологии IMT-2000 (3G), планируют переориентировать под современные стандарты, в частности IMT-2020 (5G). Это должно обеспечить более быструю передачу данных, более эффективное использование спектра и более низкие затраты на единицу трафика.

В Минцифре считают, что определение конкретного срока отключения 3G позволит операторам четче планировать модернизацию сетей, избегать технологического отставания и способствовать переходу абонентов на современные стандарты связи.

Операторы начали поэтапно выключать 3G еще в начале 2025 года - в отдельных населенных пунктах и регионах.

Тогда в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) уточнили, что отключение будет происходить постепенно, а все абоненты получат заблаговременные уведомления.

Для владельцев кнопочных телефонов, которые работают в сетях 2G, ничего не изменится: звонки и SMS останутся доступными. Если в определенной местности сейчас есть только 3G, его заменят на более новый стандарт, и пока там не появится 4G, сеть не будут отключать.

Пользователи SIM-карт, которые не поддерживают 4G, могут бесплатно заменить их в центрах обслуживания своего оператора - номер при этом сохранится.

Напомним:

Мобильные операторы в Украине тестируют переход от 3G к 4G в ряде населенных пунктов, но отключение медленной сети будет постепенным, а все абоненты будут заблаговременно об этом проинформированы.