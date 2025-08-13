Правительство разрабатывает программу поддержки для 6,6 миллионов украинцев: детали
13 августа правительство приняло первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов по поручению президента.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
"Мы разрабатываем программу, которая охватывает 238 громад в 10 областях - это 6,6 млн украинцев, среди которых 3,7 млн уязвимых групп населения", - заявила она.
В основе программы лежат пять ключевых приоритетов: жилье, безопасность, люди, бизнес и здоровье, уточнила Свириденко.
В частности, жилье:
По программе "еОселя" государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год, сообщила премьер-министр.
По ее словам,дополнительно правительство выделит 40 тыс грн на оплату всех сборов, связанных с оформлением ипотеки.
Безопасность:
"Строим укрытия и защитные сооружения в школах и детсадах, учреждениях культуры и общественных пространствах", - отметила Свириденко.
Поддержка людей:
Правительствовыделяет 19 400 грн на твердое топливо каждому домохозяйству и компенсирует 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно. Увеличивает оплату общественно полезных работ на 33%.
Кроме этого, по словам главы правительства,отменят админсборы и госпошлины - регистрация бизнеса и имущества становится бесплатной.
И обеспечат бесплатное питание для учеников в прифронтовых школах.
Поддержка бизнеса:
Аграрии получат субсидию 1000 грн на каждый гектар в зонах боевых действий. Также предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов. Критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных работников, сообщила Свириденко.
Здравоохранение:
По ее словам,медучреждения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавку за оказание первичной помощи. Также вырастут коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи.
Напомним:
Кабинет министров одобрил законопроект, которым планируется обязать получателей субсидий и льгот тратить эти деньги на оплату коммунальных услуг.