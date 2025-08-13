За время войны бизнес перевел 3,3 миллиарда дивидендов за границу. Как это повлияло на резервы?
За время большой войны объемы репатриации дивидендов бизнеса за границу составили 3,3 млрд долл. До мая 2024 года осуществлять такие операции было запрещено, а в начале августа 2025 года Национальный банк расширил возможности бизнеса платить дивиденды своим иностранным владельцам.
Сколько компаний перевели дивиденды за границу и как такие операции влияют на золото-валютный резервы Украины?
Предвоенный всплеск
До начала большой войны иностранный бизнес нарастил переводы дивидендов материнским компаниям за границу. Так, в январе 2022 года бизнес репатриировал около 100 млн долл. Зато за 23 дня февраля 2022 года, накануне начала большой войны, объемы репатриации дивидендов составили 320 млн долл. Об этом в ответ на запрос ЭП сообщили в Национальном банке Украины.
24 февраля 2022 года Нацбанк принял ряд решений о введении жестких валютных ограничений и ограничений на движение капитала. В частности, были запрещены трансграничные операции по переводу дивидендов.
Валютные смягчения
Жесткий запрет НБУ действовал более 2 лет. Только 13 мая 2024 года НБУ разрешил предприятиям перевод дивидендов, однако с рядом ограничений.
Так, сумма перевода дивидендов не должна была превышать эквивалент 1 млн евро в месяц. Кроме этого, выплата дивидендов могла касаться только периода, который начинался 1 января 2024 года. Следовательно, за 2024 год предприятия могли перевести своим иностранным владельцам до 8 млн евро, а до августа 2025-го - еще 7 млн евро.
Несмотря на это, объемы репатриации дивидендов были довольно значительными. С 13 мая и по конец 2024 года бизнес перевел 1,6 млрд долл. дивидендов. С начала 2025 года и по 6 августа 2025 года объемы репатриации дивидендов составили 1,7 млрд долл. Следовательно, за чуть более чем год со времени введения валютных смягчений бизнес перевел около 3,3 млрд долл. дивидендов.
"Всего с мая 2024 года более 750 компаний воспользовались возможностью репатриировать дивиденды", - отметили в Нацбанке.
Влияние на резервы
Разрешение на репатриацию дивидендов почти не повлияло на объемы международных резервов, свидетельствуют данные НБУ. Так, в мае 2024 года, когда регулятор ввел первый значительный пакет валютных смягчений, резервы уменьшились с 42,4 до 39 млрд долл. Однако в дальнейшем они колебались около отметок 40-44 млрд долл. По состоянию на 1 августа 2025 года резервы составляли 43 млрд долл.
"Вместе с тем либерализация не имела определяющего влияния на валютный рынок и устойчивость его функционирования. Общий объем всех трансграничных переводов, которые идентифицируются как связанные с мерами валютной либерализации (то есть не только с репатриацией дивидендов), составляет 4-7% от общего объема трансграничных переводов", - отметили в НБУ.
Там добавили, что более 40% операций по переводам валюты (связанных с либерализацией) за границу бизнес осуществляет за счет собственной валюты (то есть, не покупает для этого валюту на межбанковском рынке), поэтому такие операции не влияли на курс валют. В случае перевода дивидендов, более 50% таких операций происходили за счет собственной валюты бизнеса.
В Национальном банке отмечают, что разрешение на репатриацию дивидендов положительно влияет на инвестиционный климат государства, а также на государственный бюджет (налог на репатриацию дивидендов составляет 15%, однако в зависимости от юрисдикций, куда переводятся средства, его ставка может уменьшаться до 5-10%).
"Если нет возможности легально переводить средства, это в итоге приводит к их выводу через нелегальные каналы. Поэтому, если бы прогресса в направлении смягчения ограничений не было, это привело бы лишь к созданию обходных путей. При таком сценарии процесс был бы менее контролируемым и не было бы положительных эффектов для государственного бюджета", - добавили в НБУ.
Новая либерализация
С 6 августа НБУ расширил возможности для перевода дивидендов за границу в рамках нового пакета валютной либерализации. Так, бизнесу разрешили переводить дивиденды не только с 2024-го, но и за 2023 год. Лимит на такие операции по-прежнему составляет 1 млн евро в месяц.
Бизнес может увеличить лимит на перевод дивидендов на сумму средств, привлеченную в уставный капитал с 12 мая 2025 года от иностранных инвесторов из-за рубежа. Также увеличить объемы перевода валюты можно, задонатив деньги на нужды Сил Обороны.
"НБУ позволит юридическим лицам-резидентам осуществлять ряд трансграничных переводов сверх установленных ограничений в пределах суммы, эквивалентной объемам перечисленных ими средств с 7 августа 2025 года в национальной или иностранной валюте на специальный счет НБУ для сбора средств на поддержку ВСУ", - говорится в сообщении регулятора.