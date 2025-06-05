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Урановая шахта затапливается: Кировоградщина на грани экоцида

Алексей Артемчук — 5 июня, 15:17
Урановая шахта затапливается: Кировоградщина на грани экоцида
Facebook Михайло Волинець

В Кировоградской области ситуация на урановых шахтах Восточного горно-обогатительного комбината (Восток ГОК) приобретает критический характер.

Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам из-за обесточивания со стороны Укрэнерго остановилась работа системы вентиляции и водоотлива на шахтах, в частности на Смолинской.

По данным местных источников, нижний горизонт шахты уже затоплен, а полное затопление ожидается в течение нескольких часов. Это грозит выходом радиоактивно загрязненной воды в грунтовые воды, что может привести к экологической катастрофе в регионе.

В связи с ситуацией, украинские представители обратились к Укрэнерго, Минэнерго и лично министру Герману Галущенко с требованием срочно вмешаться. Также эта проблема будет озвучена на 113-й сессии Международной организации труда в Женеве.

Напомним:

Восток ГОК - единственный в Украине производитель уранового концентрата для атомной энергетики. Предприятие является стратегическим объектом и выполняет международные обязательства Украины по добыче урана.

уран шахты

шахты

Урановая шахта затапливается: Кировоградщина на грани экоцида
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