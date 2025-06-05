Руководителю АМКУ сообщили о новом подозрении

Руководителю Антимонопольного комитета Украины сообщили о новом подозрении в недекларировании имущества.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"НАБУ и САП сообщили руководителю Антимонопольного комитета Украины о новом подозрении в недекларировании имущества. Также сообщено о подозрении его жене - в пособничестве в незаконном обогащении", - говорится в сообщении.

Следователи утверждают, что чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены.

Речь идет о шести квартирах в Киеве и Ужгороде, жилом доме под Киевом площадью более 220 кв. м, двух земельных участках, автомобиле BMW X3. А также о двух гаражных боксах, шести паркоместах и трех нежилых помещениях общей площадью более 190 кв. м.

Напомним:

НАБУ и САП подозревают главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко в незаконном обогащении на сумму около 70 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Детективы НАБУ по согласованию прокурора САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации председателю Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд 4 июня частично удовлетворил ходатайство его адвоката и уменьшил размер залога до 25 млн грн. Перед этим адвокат подал ходатайство об изменении меры пресечения - уменьшение размера залога с 30 миллионов гривен до трех миллионов.

Также вы можете прочитать статью "Все не как у людей. Какие машины и недвижимость в 2024 году приобрели украинские чиновники". ЭП писала, что украинские чиновники часто оформляют недвижимость и транспорт на родственников, не указанных в декларациях.

Как установили журналисты проекта "Схемы", немало имущества главы АМКУ Павла Кириленко принадлежит родственникам его жены, в частности пенсионерам-отцам и бабушке.

В 2024 году в собственности этих лиц обнаружили большое имение, два земельных участка под Киевом, 200 кв. м офисной недвижимости в столице, два кроссовера, три квартиры с паркоместами в элитных ЖК Киева и четыре апартамента в Ужгороде.